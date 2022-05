Thierry SALOMEZ

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

COMPETENCES CLES

Gestion opérationnelle et stratégique des RH, conduite du changement dans les organisations : définition des organisations cibles, alignement sur les emplois et compétences, pilotage de projets, négociations sociales complexes.

• Manager les talents et développer les compétences.

• Développer l’engagement des salariés : déployer la communication interne et les systèmes de management de la performance.

• Maintenir un dialogue social de qualité, sécuriser et garantir l’application de la législation en vigueur.

• Superviser l’administration du personnel, de la paie et gestion de la relation avec les organismes sociaux.

Secteurs : services et industrie / relation clients / IT TELECOMS / SSII / CRM, Métallurgie / Chimie, Pharmaceutique, Distribution Spécialisée, Communication.

Français, Anglais, Espagnol



MASTER Management des Ressources Humaines (IAE Amiens)

BACHELOR Gestion des Entreprises (ESC ISAM, Amiens)







Mes compétences :

Coordination de projets

Relations sociales

Management

Accompagnement au changement

Développement RH