François TRASKALSKI

Ingénieur en organisation industrielle

Management et organisation industrielle : méthodes d'amélioration continue (5s, Lean, TOC, TPM...), kanban, qualité opérationelle, conduite du changement, ergonomie



Achats : analyse de la performance achat, sourcing et évaluation fournisseurs, négociation



Supply Chain : gestion des stocks, méthodes d'optimisation (pareto, programmation linéaire...), planification, gestion des flux



Automatique continue et séquentielle, supervision de systèmes, industrialisation.



Méthodes de gestion de projets



Autres : économie, marchés financiers, sociologie d'entreprise, management multiculturel



Informatique : VBA Excel, Java, ERP (Movex et SAP), MS Project, notions en informatique industrielle



