François TRINQUET

Je suis responsable du support aux clients internes et externes des produits vendus par GE Automation & Controls.

Je bénéficie de ma longue et solide expérience dans l'entreprise des produits des 20 dernières années pour développer l'activité de support aux clients et rendre ce service encore plus professionnel, réactif et disponible 24/24.



Mes compétences :

Informatique

Animation de formations

Automatismes industriels

Contrôle qualité