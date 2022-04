François TROADEC

Je dispose de compétences en mécanique des fluides avec des applications en simulation numérique et plus particulièrement en DNS.

Je me suis spécialisé dans le domaine des écoulements et la thermodynamiques des fluides supercritiques, c'est à dire dans des milieux à pression élevée où les effets de gaz réels sont prédominants.



Mes compétences :

Mécanique des fluides

Simulation numérique

Thermodynamique

Fluides compressible