François TURPIN

Depuis fin 2011, j'utilise mes compétences et mon savoir-être au profit de la relation client instantanée. Après avoir développé la clientèle, j'ai maintenant la mission de satisfaire les clients.



La société dans laquelle j'ai pu m'exprimer et m'épanouir et dans laquelle je vis une superbe expérience humaine remet de l'humain au coeur de la relation client en ligne.



Plus précisément, iAdvize est une plateforme de commerce conversationnel qui permet aux entreprises d’engager leurs clients et prospects qu’ils soient sur un site ou sur les réseaux sociaux depuis un seul et même outil messaging (chat, voix, video). En remettant de l’humain dans la relation client en ligne, iAdvize permet d'accroître la satisfaction et la fidélité client, et de booster les performances des entreprises. Les visiteurs sont conseillés en temps réel par le service client professionnel ou par d’autres clients ambassadeurs, membres des communautés de marques.



Mes compétences :

Social Network

CRM

Gestion de la relation client

Commercial

Négociation

emarketing

ebusiness

Wordpress