François USOULET

Agé de 48 ans avec une expérience de 25 ans dans le domaine de la sécurité (Ads, Chef de poste-Site, Protection raprochée, chauffeur de maître,Physionomiste, Detective privé" investigations, infiltrations,Filatures et Enquêtes SST SSIAP1 CQP

et d'une expérience de 4 ans

Assistant et conseiller funéraire

Accueil téléphonique des familless endeuillées

Déclenchement de la procédure et interface entre la famille et l'entreprise de Pompes funèbres.



Chargé de partenariat.