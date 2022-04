François VACHETTE

De formation commerciale, j'ai toujours été passionné par l'aspect technique de ce que je voyais... Cela m'a apporté beaucoup. Ainsi après avoir débuté (très peu de temps dans le transit maritime, j'ai plongé (non sans inquiétude à l'époque)dans le secteur chimie, plus précisément dans la vente de matières premières que sont les résines synthétiques, pour les industries des peintures, colles et adhésifs, plastiques et peintures. Avec une certaine expérience en la matière, j'ai créé ma propre société qui est une agence commerciale capable d'apporter un service adapté entre des utilisateurs industriels et des fournisseurs, et ce, quelle que soit la taille de ces derniers.

Ce point est important car si les PME nationales ou européennes ont souvent besoin d'externaliser leur force de vente, les sociétés d'une taille plus importante, ont souvent besoin d'une rapide expertise soit, pour les étrangers, du terrain national (notre territoire Français) soit pour les Français, d'une expertise de connaissance large du produit rapide et déja acquise !

Avec le temps, cette activité a un peu évoluée vers la vente de produits formulés, et de produits "annexes" tels que les substituts de solvants, pour répondre aux préoccupations environnementales actuelles.