Francois VAFIADES

Depuis sa création en 1992, FANUC Robotics France, filiale de FANUC Ltd., commercialise les robots industriels FANUC dont la gamme s’étend du plus petit robot - 0,5 kg de charge embarquée - au plus gros, capable d’embarquer 1200 kg. Elle comprend plus de 50 références destinées à tous types d’industries : pharmaceutique, plasturgie, mécanique, agro-alimentaire, etc...



Ayant intégré FANUC en 2004, je suis aujourd'hui en charge, depuis janvier 2011, de l'activité automobile pour les secteurs du Ferrage-Tôlerie, Montage, Mécanique et Emboutissage. Nos principaux clients sont les constructeurs automobiles français et intégrateurs associés. Nous vendons des robots dans le monde entier (de l'Amérique du Sud jusqu'en Asie en passant par l'Europe et la Russie). Nous assurons également le support de nos produits (Formation, Assistance techniques, etc.).



Je suis fier de faire partie d'une équipe soudée, ambitieuse, motivée et animée par un vrai esprit de compétitivité répondant à notre principal objectif de toujours servir au mieux les intérêts de nos clients.



