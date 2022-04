François VALLÉE

Depuis ma sortie du master de bioinformatique de Bordeaux, je travaille sur des projets de recherche variés pour créer des outils informatiques et des méthodes nouvelles. Un aspect important de ce métier est d'être à la charnière entre deux domaines très différents (biologie et informatique) et de pouvoir communiquer efficacement afin de comprendre leurs attentes et répondre à leurs besoins.



Mon dernier poste m'a permis de mettre mes compétences au service d'un expert en biologie (botanique/évolution), et ensemble, nous avons construit une méthode pour répondre à sa problématique.



Aujourd'hui je suis en Nouvelle-Zélande pour une année sur une thématique en biologie que je n'ai pas encore approfondie (la génétique des populations humaines) pour y développer un modèle basé sur des agents.



Mes compétences :

Informatique

Développeur

Bioinformatique

Biologie