Dun caractère ouvert et curieux, je suis à laise dans la relation client et apprécie le travail en équipe.

Jaime ce travail de développeur qui nécessite une capacité dadaptation et découte au service dun projet.

Du point de vue technique, je programme principalement en Python, Javascript, PHP.



Sur mon temps libre je travaille occasionnellement sur des projets personnels en utilisant de nouvelles technologies (AngularJs, Cordova, Ionic).