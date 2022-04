François VAN DEN BERGHE

Après deux années à SKEMA Business School (fusion de l’ESC Lille et de CERAM Nice) et

deux années à l’Université partenaire de Kingston (Angleterre), j’ai acquis une formation à

double compétence, à la fois scientifique et économique: étude d’impact (écologie,

océanographie, chimie de l’environnement) et mise en oeuvre opérationnelle du

développement durable (marketing, statistiques, communication). Le sujet de mon mémoire

de fin d’études « Opinion publique du gaz de schiste sur l’île de Wight » réunit ces deux

aspects. Ce travail de 16 mois a été pour moi l’occasion de prendre conscience des problèmes

de terrain.

Des stages au Laboratoire de l’Environnement à la Communauté Urbaine de Nice et au sein

de l’association ENERGIES2050 m’ont permis de compléter ma formation et d’acquérir des

compétences supplémentaires sur la mise en place de projets locaux, nationaux et

internationaux.

Des voyages d’études (Afrique du Sud en janvier 2014, Malte en juin 2013), une expatriation

(Mexique 1 an) et de nombreux voyages à l’étranger (USA, Allemagne, Canada, Inde, Asie,

Egypte) m’ont habitué à évoluer dans un milieu multiculturel.









Mes compétences :

Microsoft Office 2010

QGIS

Wordpress

ArcGIS

SPSS Statistics

IDRISI32