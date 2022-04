Francois VAN POPERINGHE

Après avoir acquis une double compétence d audit / contrôle interne acquise chez PwC et de management de projet chez Bnp Paribas, j'ai rejoint Generali en 2010 en tant que responsable de domaines en maitrise d ouvrage. En 2013, j' ai rejoint la direction des investissements de Generali en tant que responsable du contrôle interne.



Je suis intervenu sur le périmètre banque, assurance, mutuelle, et autre institution financière. Trois types d activité :

- audit et contrôle notamment IT ;

- conformité SOX, CRBF et Mifid ;

- management de projet principalement sur des sujets autour des Titres, l interbancaire, la réassurance, la gestion de l identité , l accompagnement du changement.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Assurance

Audit

Audit interne

Banque

Banque assurance

Gouvernance

Immobilier

Maîtrise d'ouvrage

Manager

Microsoft accès

MOA

Réassurance

Ressources humaines