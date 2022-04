François VANDAMME

Consultant Senior chez Roland Berger

Ingénieur Ecole Centrale Paris, promotion 2010



4 ans d'expérience de conseil en Direction Générale (15+ missions réalisées)

- Focalisation sur des clients industriels

- Expertise forte sur le secteur Energy & Utilities

- Couverture de problématiques variées (stratégie de développement, stratégie de diversification, opportunités d'investissement, analyse économique, restructuration, organisation)



3 stages longs dans les domaines de l'amélioration continue (Lean Six Sigma), de la supply chain et du financement de projet



Mes compétences :

Lean

Six Sigma

Stratégie

Conseil

Pétrole

Gaz naturel

Energies renouvelables

Energie

Biocarburants

Finance d'entreprise