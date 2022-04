Francois VANTHUYNE

Après un BAC S Science de l'Ingénieur en 2011, ma passion pour le dessin depuis tout jeune me pousse à m'orienter vers les métiers du graphisme et de la communication.

J'intègre donc la formation ESDM à CEPRECO, laquelle se déroule en trois ans.

Lors de la troisième année j'intègre le service communication des supermarchés Match France en alternance.

Ma formation terminée et mon diplôme en poche, je recherche donc un emploi pour continuer ma progression !