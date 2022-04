Bonjour,



Après une année en alternance en tant que responsable client, j'ai eu à m'organiser seul pour faire vivre et développer le porte feuille client d'Oxygène Editions. En plus d'être avec les clients tous les jours via téléphone, emails, mes expériences des différents salons professionnels m'ont amenées à rencontrer les clients en face à face.



Pour un total de 4 mois au Canada et 6 mois en Finlande, j'ai eu à communiquer en anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral. L'on dit de moi que je suis altruiste et je pense qu'il est indispensable de se mettre à la place des personnes que l'on rencontre (clients ou amis) afin de comprendre leur besoins et d'y répondre au mieux.



Bien à vous,



François Vaugeois

francois.vaugeois@free.fr

+336 65 66 39 95





Mes compétences :

Vente

Gestion de projet

Prospection

Entrepreneur

Marketing

Anglais

Entreprenariat

Relation clientèle

Négociation

Relationnel