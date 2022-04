Bonjour à tous,



J'ai arrêté mon activité de conseils en hygiène alimentaire pour me consacrer uniquement à la peinture et à la musique.



Si vous êtes artistes, n'hésitez pas à me contacter pour échanger sur nos passions !



Je recherche actuellement un informaticien freelance connaissant le php afin de redévelopper Audiophora.



Bon courage à tous les Viadeonautes.



François Veillet