Expertise en Contrôle Qualité et Assurance Qualité des produits pharmaceutiques, cosmétiques, biocides et dispositifs médicaux.

Management d'équipe jusqu'à 35 personnes

Amélioration des processus techniques et qualité pour optimisation des délais et des coûts d'analyse

Auditeur interne (audit de fournisseur de matière première et de façonnier de l'industrie pharmaceutique)