François VENDEUVRE

GROUPE FIDEV

15, rue Louis Saillant - 69120 VAULX EN VELIN



CAP-CLOISON est une entreprise du second œuvre du bâtiment,dont l'activité principale est la CLOISON AMOVIBLE.

CAP-CLOISON intervient essentiellement dans le Rhône pour aménager les espaces de travail de clients dont l'activité peut être tertiaire, industrielle, médicale ou... autre.







VANDERME SAS est également une entreprise du second œuvre du bâtiment ayant pour activité la plâtrerie / peinture.

VANDERME SAS est a même de répondre à tout type de sollicitation pour des constructions neuves comme en rénovation: Plâtrerie, peinture mais aussi faux plafond, sol souple, faïence, carrelage...





ASTOR DECOR est également une entreprise du second œuvre du bâtiment ...

ASTOR DECOR dispose d'une compétence pointue en matière de pose de sol moquette ou PVC pour des activités tertiaire comme pour le logement.



Mes compétences :

BTP

Cloison amovible

Second oeuvre