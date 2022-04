François VENISSE

Homme dynamique, 49 ans dont 25 dans l'industrie plastique, directeur général société française appartenant à un groupe Allemand, d'extrusion plastique après une expérience réussie dans la commercialisation, la gestion des comptes clés, l"'animation d'une force commerciale sédentaire et itinérante au sein de groupes industriels Anglo-saxons.

Actuellement mon challenge est de redresser une entreprise fragilisée depuis la crise et fortement marquée suite à un projet d’arrêt de la production en 2015.



Après une profonde restructuration fin 2015 qui a conduit à la suppression de l'échelon Région France, je conduis le changement avec une équipe de cadres resserrée, en lien avec nos conseils juridiques et le Président du groupe, tout en conservant la responsabilité commerciale en directe des comptes clés.

Depuis 1 an, je conduis une nouvelle Vision, en optimisant les effectifs ainsi que les coûts. J'induis une simplification de l'organisation et veille à la conformité sociale réglementaire tout en m 'efforçant d'établir des relations de confiance avec les IRP.

Les fortes pertes des années précédentes ont été endiguées et nous pouvons présenter depuis environ 1 an, des résultats mensuels positifs.



Je reste un homme de réseau en étant membre actif d'associations professionnelles: adhérent d'Allize plasturgie et membre de la commission RH, administrateur de l'association THERMOFORMER.

Par ailleurs je suis investi en politique locale en Haute-loire en charge plus particulièrement de l'urbanisme et de l'économie.



Je souhaite rejoindre, une entreprise familiale dans le domaine des matières plastiques, recyclage ou compoundage dans une responsabilité Direction Générale ou commerciale.



Mes compétences :

Management commercial

Marketing stratégique

Management opérationnel

Dynamisme