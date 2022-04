François VENISSE

IMPLIQUE, DYNAMIQUE, FEDERATEUR! intéressé par de nouveaux challenges.





- Master 2 EML en Gestion et Management des Entreprises

- Internal MBA Manchester 2004

- Vision stratégique

- Management d'équipes multiculturelles

- Management de projets

- construction d'équipes: team building

- Pilotage de la performance et indicateurs de suivi

- Stratégie et pratique du changement



Au cours de mon experience professionnelle et lors de mon Master 2 à L'Ecole De Management de Lyon, j'ai pris conscience de l'importance du "manager" juste et de la nécessité de tenir compte à priori des différences culturelles dans tous projets de changement y compris les Fusions-acquisitions afin d'en tirer la substantifique moelle.

C'est que j'ai démontré dans mon mémoire de soutenance à l'EM Lyon en Juin 2013 en proposant à l'issue une methodologie appliquée.

Très inspiré par l'expérience Madame Florence POIVEY ( Union plastic) et de mes mentors , j'aimerai à terme gérer un centre de profit ou une filiale en:

- Adhérant à des valeurs d’entreprise tout en respectant les miennes.

- M’investissant en étant force de proposition et ne comptant pas mon temps !

- Continuant à apprendre et à développer mes compétences et connaissances à travers des nouveaux challenges.

- Manageant juste et en créant un sentiment d’appartenance à une équipe.



Mon expertise:

- Dans groupes Anglo saxons depuis plus de 15 ans: connaissance, compréhension, et application de suivis de KPI decisifs: Working capital, MOP, EBITDA.

- Anglais professionnel

- Allemand: comprehension

- createur et incubateur d'équipes soudées, motivées, dédiées à l'entreprise et à l'atteinte des objectifs.

- Entrepreneur, très interessé par le développement et la recherche de nouveaux marchés et nouvelles solutions..

- 15 ans d'experience de management







Mes compétences :

Diplomatie

Fédérateur et mobilisateur

Management d'équipe

Visionnaire et très bon stratège

Ecoute et participation

Thermoformage plasturgie

Multiculturalisme

Plasturgie

Extrusion

B to B

Enthousiaste et loyal

Vente

Entreprenariat

Team building