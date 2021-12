Francois Xavier DE GEA

Le reseau amélioration française du logement crée en 2009 est spécialisé dans l'isolation, le chauffage ( chaudière à condensation, pompe à chaleur, radiateurs à inertie etc...) et la ventilation ( mécanique ou positive).

Fort d'un partenariat majeur avec EDF bleu ciel, le groupe AFL et ses 70 collaborateurs sont les principaux acteurs des économies d'énergie dans la région Nord Pas de Calais Picardie avec plus de 6500 clients.

Reconnu garant de l'environnement notre structure s'inscrit dans la politique gouvernementale en faveur de la transition énergétique, notre groupe possède également la qualification "expert de la performance énergétique" Qualibat.

Le groupe AFL propose également des solutions de rénovation de toiture et de façade par hydrofugation.



Mes compétences :

Direction générale

Direction commerciale

Direction des ressources humaines

Gestion de la relation client

Management commercial