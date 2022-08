François-Xavier DEBEAURAIN

Depuis toujours, faire plaisir et m'occuper des autres sont mes principaux traits de caractère. De nature joviale, je cherche constamment à savoir comment rendre mon entourage heureux.



Ayant vécu une partie de mon enfance avec un handicap, je me suis tout naturellement orienté vers l'aide auprès des autres.



Après une expérience dans la gestion dans le secteur de la serrurerie, j'ai décidé de créer Auxilis et NRS, établissements agréé de portage de repas à domicile et d'aide à l'entretien du domicile. Notre structure est affiliée à la Louvéa (Coopérative national non franchisé regroupant une dizaine de sociétés et associations).



Je mets l'accent sur le professionnalisme qui favorise une offre complète de qualité.



Auxilis réalise un CA de 1300M€. Avec 17 salariés et 400 repas jours et 1 000 heures de prestations / mois.



Louvéa est leader dans le portage de repas à domicile à EVREUX et ABBEVILLE avec une large zone de distribution. Grâce à la qualité des repas et la bonne gestion de ses services d'entretien du domicile.



98 % des bénéficiaires se déclarent satisfaits du portage de repas à domicile, idem pour l'entretien du logement.



SECTEUR D'INTERVENTION AGENCE D'EVREUX :

** Entretien du logement : l'agglo d'EVREUX et le secteur de CONCHES-EN-OUCHE et DAMVILLE dans le département de l'Eure.

** Portage de repas à domicile : l'agglo d'EVREUX, ACQUIGNY, LOUVIERS, AUTHEUIL-AUTHOUILLET, PACY-SUR-EURE, ST ANDRE-DE-L'EURE, DAMVILLE, VERNEUIL-SUR-AVRE, CONCHES-EN-OUCHE, BRETEUIL-SUR-ITON, BEAUMONT-LE-ROGER, BERNAY, LE NEUBOURG... Dans le département de l'Eure (27)



SECTEUR D'INTERVENTION AGENCE D'ABBEVILLE

** Portage de repas à domicile : l'agglo d'ABBEVILLE, FRIVILLE-ESCARBOTIN, BLANGY-SUR-BRESLE, LES TROIS VILLES SŒURS (VILLE D'EU, MERS-LES-BAINS, LE TRÉPORT), Baie de Somme (LE CROTOY), FLIXECOURT dans le département de la Somme (80) et le département de la Seine-Maritime (76)



Je suis dans la vie de tous les jours comme dans ma société et pour la coopérative Louvéa : actif, enthousiaste, motivé et engagé. Curieux et passionné, je m'intéresse à ce qui m'entoure, pour moi la vie doit être une découverte permanente. A l'affût de nouvelles sensations, j'aime le challenge et je suis en recherche constante de nouveaux défis chaque jour ! Ambitieux et déterminée, j'aime provoquer les opportunités et me laisser les saisir au grès de mes envies.



Au plaisir de partager à vos côtés une vie qui évolue de jour en jour grâce à la détermination et à la volonté de réussir. Je suis à votre disposition pour en discuter avec vous.



A très bientôt.



François-Xavier DEBEAURAIN

____________________________________________________________________________________________________



Agence d'EVREUX : 17 bis route de Conches - 27000 EVREUX

Relais de proximité à CONCHES-EN-OUCHE : 8 rue Sainte Foy - 27190 CONCHES EN OUCHE



Agence Vitame ABBEVILLE : 8, rue Gontier Patin - 80100 ABBEVILLE

Relais de proximité à la ville d'EU : 8, rue massacre - 76260 EU



Mes compétences :

Communication

Marketing

Management

Gestion de projet

Réseau

Relation client

Services à la personne

Développement commercial