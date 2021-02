Francois-Xavier FELIX

* Accompagnement et encadrement technique d'équipe, supervision et formation de collaborateurs

* Animation d'équipe : fixation d'objectifs, entretiens de progrès, réunions...

* Gestion du travail : organisation et planification des missions, affectation des dossiers, plannings...

* Responsabilité de bureau : relations clients, développement commercial



Je suis diplômé d'Expertise-comptable (DEC).



Mes compétences :

Expertise comptable

Audit

Conseil

Commissariat aux comptes

Fiscalité

Gestion

Bookkeeping

Sarbanes-Oxley

Tax Returns

Year-end

Coala

Lotus Notes/Domino

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Sage Accounting Software

Sage Accounting Software > Sage Line 100