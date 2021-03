Francoise ARGOUD

Avec 10 ans d'expérience en tant que technicienne animatrice qualité sécurité, j'apprécie tout particulièrement le domaine de la Recherche et Développement ainsi que les bureaux d'études.

Je suis polyvalente, persévérante.

Formée récemment à la norme ISO 9001 Version 2015, je suis en recherche active d'un poste où je puisse m'investir et montrer ma motivation pour le maintien de la sécurité et la satisfaction des clients.

J'ai obtenu en 2016 une Licence Pro en Management option Qualité Sécurité Environnement en V.A.E.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Windows

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

ISO 900X Standard

ISO 18001 Standard

ISO 14001 Standard

ISO 9001 v 2015

Microsoft Project

Microsoft FrontPage

internal audit Training

chance analysis

R&D

Quality Assurance

MODX

Internal Audit

Problem Solving

FMECA

Behaviour-Driven Development

Maxima-Frontpage

Microsoft Outlook