Françoise BOSSIS

Je suis Responsable d'Applications de gestion sur les domaines Finances, Commercial, EDI, Décisionnel.

Spécialisée sur le secteur agro-alimentaire , industriel et grande distribution.

J'ai une double compétence informatique-métier en finance et commercial.



J'apprécie particulièrement le contact avec les utilisateurs et les échanges internes/externes (clients, prestataires, éditeurs...).



Mes compétences :

AMOA

Aptitudes rédactionnelles

As400

Commercial

Comptabilité

Décisionnel

Distribution

Edi

Finance

GMS

Grande distribution

Informatique

Rédactionnelles et relationnelles