Françoise COLLOMB

"Maîtresse d'école, infirmière, artiste-couturière", et ... écrire, écrire: voilà ce que je voulais faire lorsque j'étais enfant.



J'ai commencé à travailler comme infirmière en 1988 et au bout de 4 années, j'ai repris mon cartable et j'ai passé le concours pour devenir "maîtresse d'école". J'ai exercé ce très beau métier pendant presque 20 ans avant d'arrêter en juin 2011. Pourquoi j'ai arrêté ? Peut-être une inadéquation entre mes valeurs et les prescriptions institutionnelles, peut-être l'envie de créer et voir aboutir mon propre projet, ... en fait tout cela en même temps.



Depuis que mes doigts sont capables de tenir une aiguille, un crayon,... je crée, conçois, réalise, inspire, explique, facilite... à l'envi !! Plus qu'une passion, la création est pour moi une raison de vivre, ce qui me donne l'énergie, le sourire pour tout le reste.



Toutes mes créations sont uniques, "Made in chez moi ® " et sortent tout droit de mon "imagin'action" (souvent débordante).



Toutes mes créations sont vendues directement à l'atelier, ou lors d'expos ou salons.

Pour en avoir un petit aperçu, ou se tenir informé(e)(s) je vous convie sur le site "https://www.francoisecollomb.fr"



J'adore écrire, auteure de cinq ouvrages et de nombreuses publications pour la presse.



J'ai créé en 2010, la marque Made in chez Moi (déposée à l'Inpi) et depuis créer, inspirer, transmettre sont les ingrédients essentiels qui composent ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Animation d'ateliers

Conception

Expositions

Création

Écriture

Réalisation