Francoise DOUET

Ressources Humaines

Organisation des réunions du CSE, préparation des dossiers, suivi des échéances.

Mise en place et exécution des processus darrivée et de départ des salariés.

Création et conduite de sessions dintégration.

Organisation des élections des représentants du personnel.

Gestion administrative daccords, de PSE, de contentieux.

Organisation et gestion administrative du département RH sur SharePoint.



Assistanat

Gestion dagenda.

Frappe, enregistrement, classement de documents, rapports, correspondances, dossiers.

Gestion des fournitures. Archivage. Création et gestion des commandes et factures sur SAP.

Organisation de voyages internationaux, de « team buildings » et de réunions.

Appels téléphoniques : gestion/ dispatching, prise/transmission de messages.

Gestion de documentation technique.

Participation au montage des offres.



Qualité

Rédaction, relecture et modification de procédures et processus.

Intervention sur des guides de secrétariat et des maquettes à utiliser.



Management déquipes Secrétariat Projets Internationaux

Management du secrétariat (8/10 personnes) sur des projets internationaux : répartition et gestion de la charge de travail, suivi des congés, recrutement et formation des secrétaires.

Conduite dentretiens de recrutement de secrétaires projets.

Conduite dEntretien Annuels de Performance.

Animation de réunions de secrétaires Projets.

Gestion du planning des congés : 30 secrétaires environ.

Formation de secrétaires : outils informatiques, procédures projet et rôle de la secrétaire projet.

Organisation logistique et administrative de secrétariats lors du démarrage de projets.