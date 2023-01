Françoise IMBERT

Fin de ma mission en septembre.

Aide dans le déploiement dossier médical, Parcours patient, Circuit du médicament.

Une double compétence dans mon profil. Forte expérience dans la Santé. Gestion de projet, Dossier Médical, Gestion administrative.

Bonne connaissance de la facturation hospitalière, PMSI, Gestion des lits, Gestion du bloc, Comptabilité, Dossier médical.

- RSI, Responsable système d'Information dans un grand groupe gérant d'établissements de santé.

MCO, SSR, PSY

- RIR, Responsable Informatique régional. Gestion de l'informatique, matériel et fonctionnel sur la région Aquitaine. 9 établissements. Intervention en région Paca sur des établissements MCO pour le fonctionnel.

- Chef de projet fonctionnel interne sur les différents établissements de ma région.

- Chef de projet application Radiologie sur des établissements Paca.

- Accompagnement et formation des utilisateurs, audit avant et après vente.

- Conduite de projet sur des groupes de Montpelliers, OCS, Clinipole, Languedoc Mutualité.

Sur les différents modules, Gestion administrative, PMSI, Comptabilité, Logiciel de Dialyse, Gestion de stock, Gestion de bloc, Régulation des lits, Hémovigilance, Paye, Dossier médical établissement.

- Gestion de bases de données. (Unix, Informix, Oracle)

- Gestion des Budgets informatique, maintenance du Hard.

- Gestion de l'interopérabilité, connaissance d'un EAI, Enovacom. Divers formats Hprim, Hl7, ..

- Chef de projet qualification chez un éditeur, après 2 années comme chef de projet fonctionnel.

Connaissance : SQL, TOAD, UNIX, JIRA, Bugzilla, SGBD, UNIX, AIX, TOAD

Interopérabilité, Enovacom, AEI

Forte compétence en organisation de travail, management et autonomie dans le travail.

Gestion de crise.



Mes compétences :

Conduite du changement

Chef de projet

SIH

Dossier Médical

Gestion administrative

Gestion des Lits, Bloc, Stock

Analyse