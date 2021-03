Francoise JAUSSOIN

J'écris pour les secteurs suivants :

- presse, entreprise, institution, association



Mes domaines préférés sont :

- société, culture (musique classique, littérature, écriture), sciences humaines, artisanat, agriculture, animaux



Je réalise :

- des articles, reportages, portraits, dossiers, biographies, rapports, discours, documentaires, thèses, communiqués, discours, lettres

- des sites web pour associations et TPE (charte graphique + contenu rédactionnel)

- aide à l'écriture, correction (orthographe, syntaxe, grammaire), relecture, réécriture



Last but not least, je suis flexible, professionnelle, ponctuelle et réactive. Le télétravail est possible.



Mes compétences :

Enthousiaste et Autonome. Réactivité et Dynam