Françoise MALEK

J'ai 54 ans avec 30 ans d'activités en tant qu'Assistante Administrative et Commerciale et 6 ans en tant que Gestionnaire Immobilier.



J'ai la maîtrise des Baux Commerciaux et Contentieux, formations enseignées par des Avocats spécialisés au Centre de Formation ELEGIA Paris.



J'ai également obtenu ma Licence sur les Métiers de l'Immobilier en Septembre 2020 à l'IUT d'EVRY.



Mes compétences :

- Droit Immobilier et Bâtiment,

- Code Civil, Droits des Sociétés, Droit du Commerce, Droit du Travail,

- Cadre Juridique des Baux Commerciaux et Contentieux

- Gestion et Comptabilité

- Recouvrement et Précontentieux,

- Techniques de Négociation,

- Travaux, Sinistres, Assurances,

- Bureautiques : Pack-Office - Ciel Comptabilité





Mes Missions : Gestion des Ventes, Acquisitions, Locations, Baux Commerciaux, Financière (Budget investissement, Loyers, Charges, Dépôt de Garantie, Honoraires...), Travaux, Sinistres, Convocations et Pouvoirs aux AG...



Très bon relationnel avec les interlocuteurs : Administrateurs Immobiliers, Bailleurs, Locataires, Syndics, Mairies, Notaires, Avocats, les Huissiers...





Je suis adepte de la Fitness, Danse et Marche Active, pratique en Association.