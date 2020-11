Francoise ROJO

En poste depuis 24 ans chez Solutions Productives au sein du Service Info Doc.

Je travaille essentiellement sur la recherche de fournisseurs susceptibles de répondre aux cahiers des charges des besoins de nos projets clients.

Suivi des dossiers EPAAST (Études préalables à l'aménagement et à l'adaptation des situations de travail) pour les régions BZH, NAQ, PDL Haut de France et Grand Est

Je suis responsable du parc informatique et télécommunication. Dépannage express sur les logiciels et le matériel.

Je travaille aussi sur les images et vidéos numériques prises chez nos clients pour illustrer les restitutions de nos projets.



Mes compétences :

Relation fournisseurs

Création de site web

Maintenance informatique

Formation informatique

Montage vidéo

Recherche documentaire

Téléphonie

Macintosh

Administration de bases de données

Veille documentaire

Microsoft Office 365