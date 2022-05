Valerie TEXIER

Depuis presque 25 ans Solutions Productives, accompagne les entreprises dans l'optimisation des conditions de travail.



Leader du conseil en ergonomie sur le marché, notre équipe analyse et renforce la synergie entre intégrité psychique et performance économique.



L'optimisation du travail humain est au cœur de notre métier. Sensible au sujets d'actualité liés à la santé et à la pénibilité du travail, Solutions Productives a développé un département Risques psycho-sociaux (R.P.S.) qui allie ergonomie et management pour améliorer la performance des entreprises.



Le cabinet étend sa couverture du territoire national en ouvrant une Antenne à Nancy au coeur de la nouvelle grande région ACAL (Alsace - Lorraine - Champagne Ardennes).



L’antenne est confiée à Madame Delphine Nantet Consultante Ingénieur Ergonome et collaboratrice du cabinet depuis 2011. Elle est notamment reconnue pour ses excellentes qualités relationnelles et surtout sa maîtrise des dispositifs d’interventions.



Solutions Productives développe plus avant la proximité avec ses clients et partenaires locaux afin de mieux s’adapter aux spécificités du territoire EST.







