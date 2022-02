Frederic GODIN

Mon parcours :

2011: Formation à titre personnel en e-manufacturing et e-learning.



2010/2011 : Responsable logistique chez Saturn (Lyon):



• Gestion d’équipe, gestion des transports, coordinateur d’une plate-forme logistique, gestion des achats et de la facturation. Formation du personnel.



De 2006 à 2009 : Responsable logistique/production chez PORTALP International:



• Business planner. Coordinateur clients direct et sous-traitance (logistique et transport). Gestion de hub (20) et coordinateur sur la plate-forme logistique. Structuration et gestion de l’équipe de production et de logistique (20pers.). Formation et conduite au changement du personnel.



2005 : Coordinateur RME au sein de TRIXELL (groupe THALES) CDD de 6 mois:



• Avril 2005/Septembre 2005 : Coordinateur RME (gestion d’une équipe de 7 personnes), gestion des douanes, pilote ISO (14000 et 9001). Pilotage des expéditions (navette France /Allemagne et Hollande).



De 1987 à 2005 : SCHNEIDER-ELECTRIC.



o 2005/1996 : Responsable logistique au sein de SEHV :

• Gestion d’une équipe 15 personnes, et pilote du projet BaaN. Etude du process, analyse des besoins, formation du personnel (50 personnes) au nouvel ERP.

• Coordinateur de production, chargé de la répartition de charge sur les pôles de production et gestion d’une équipe de production (salle blanche).

• Réimplantation du magasin pièces détachées (6500 références), avec création de picking, de bord de ligne.



o 1996/1995 : Coordinateur expédition au sein de S1 Onduleurs :

• Formation et encadrement d’une équipe de 6 personnes. Gestion des départs France (clients direct) et plate-forme SCHNEIDER.



o 1995/1987 : Responsable magasin au sein de NUM SA (groupe Schneider Electric):

•Préparateur de commande, puis responsable du magasin pièces détachées (composants électronique), 1500 références encadrement technique de 4 personnes. Gestion logistique avec les sous-traitants. Coordinateur production.



Mes compétences :

5S

SMED

KAIZEN

ISO 9001

Gestion De Projet