Lise DELCOURT

Aujourd'hui à l'Aract Bretagne, je combine des missions de construction et pilotage de projets partenariaux, d'interventions en entreprises, et accompagnements de projets de changement, et de production et diffusion de connaissances, méthodes et outils.



Je pilote en particulier des projets et interventions en entreprises et établissements publics sur la transformation numérique, architecturale, organisationnelle et industrielle.

En phase d'avant-projet, l'analyse du travail existant que je réalise permet d'identifier et formaliser les besoins fonctionnels et d'usage pour enrichir les cahiers des charges de ces projets.

En phase de conception, j'anime des ateliers de simulation du travail avec les professionnels concernés en mettant en débat les hypothèses de fonctionnement et de conception proposées par les concepteurs pour demain.

Ces deux axes de travail permettent de favoriser l'engagement des salarié.e.s ou agents dans le changement et de favoriser la performance des organisations et des conditions de travail futures.



Mon rôle consiste également à soutenir les Maitrise d'ouvrage et pilotes de projets dans la mise en oeuvre de projets concertés et participatifs dans un objectif d'accompagnement du changement.