POUR UN REGARD A LA FOIS ECLAIRE, EXTERIEUR ET INDEPENDANT...



Basée sur l'instrumentalisme et le constructivisme comme alternatives au réalisme et au positivisme dominants dans les sciences contemporaines, l'approche intégrative de Françoise Zannier utilise les théories les plus éprouvées pour apporter des réponses et des solutions aux problématiques psychiques de la vie personnelle et professionnelle.



Les référentiels utilisés sont la Psychanalyse, la Psychologie Cognitivo-Comportementale, la Psychologie Systémique et l'Ethnopsychiatrie.



Il s'agit de traiter chaque question, problème ou situation de manière ciblée, avec des techniques issues de plusieurs modèles...



Plus d'informations sur le site : https://psychologue--paris.fr