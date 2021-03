Frank CANAL

Mon métier :



Développer l’offre de produits bancaires auprès de clients particuliers, responsable de l’ensemble de la relation commerciale de mon portefeuille. Conseiller et vendre une gamme diversifiée de produits, de services financiers et d’assurances - prévoyance et Téléphonie en maîtrisant le risque et la rentabilité. Assurer le développement commercial de son portefeuille de clients particuliers.



Participer activement aux challenges commerciaux afin de contribuer à la performance globale de l’agence.



Assurer et gérer les relations d’engagement.



Analyser les nouvelles demandes de crédit en évaluant les garanties fournies par le client.



Procéder au montage des dossiers de crédit

Décider pour ses clients et dans la limite de ses compétences : D’accorder ou de refuser un crédit, de payer en dépassement sur la base de critères généraux définis par la politique Risques de la banque. Communiquer aux clients les accords ou les refus de paiement et de financement.



Mes qualités : tempérament commercial et développeur, qualités relationnelles et d’écoute, esprit d’équipe.





Mes compétences :

Vente

Assurance

Communication

Finance

Assurance Vie

Crédit à la consommation