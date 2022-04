Gestion de centres de profits, communication, habitué au management d'effectifs conséquents ( sup à 50), projets innovants et différenciants, rigueur et exemplarité. Proche des équipes, à l'écoute, meneur d'hommes.



Mes compétences :

Management

Ecoute client

Relation client

Meneur d'hommes et homme de terrain

Communication

Gestion de centres de profits