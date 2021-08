Frank JAMES

Physico-chimiste en sciences des matériaux , j'ai un réel intérêt pour le développement de projet en génie des procédés concernant les nanomatériaux, les matériaux semi-conducteurs, la métallurgie et les systèmes pour l'aéronautique, l'automobile, le bâtiment, l'environnement et la sécurité.



Au cours de mes dernières expériences j'ai développé des systèmes de détection de gaz pour le contrôle de la qualité de l'air, l'analyse en ligne au cœur de procédés et pour la détection de composés sensibles concernant la sécurité.



J'ai également eu des expériences à travers différents stages dans les domaines de procédés industriels pour l'aéronautique, le bâtiment et l'automobile.



En cours de ces différentes expériences, j'ai pu réaliser du management de projet en suggérant des innovations. en répondant aux demandes concernant les améliorations techniques, en mesurant les risques pouvant intervenir au cours de la réalisation et en préparant en amont les éléments de chiffrages et/ou de facturation. De plus, j'ai pu superviser et coordonner le travail de différents acteurs, en organisant les essais, en analysant les résultats obtenus et en animant des points réguliers avec l'ensemble des partenaires.



Mes compétences :

Maturation

Gestion de projet

Instrumentation

Génie des Procédés

Sciences des Matériaux