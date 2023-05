*Directeur division Pièces de Rechange*





Vous recherchez un partenaire pour votre activité.

Mon expertise est à votre disposition pour échanger et vous apporter notre meilleure solution à votre besoin.



Vous pouvez me joindre sur cette plateforme au directement frank.magot@payant.fr



Frank MAGOT

< < Analyser pour Comprendre et Persuader afin de Décider > >



Mes compétences :

Riguoureux

Autonome et responsable

Empathique et sensible avec un sens aigu de l