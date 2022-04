Fred FANGORN

Indéniablement engagé je n'ai certes pas l'arrogance de vouloir changer les choses, j'essaie de planter des graines, espère ouvrir des portes.



Administrateur bénévole du site zebr'adultes surdoués ainsi que du visuel de l'association, j'aspire à faire évoluer l'idée stéréotypée que l'on peut se faire sur les surdoués!

Perfectionniste, sensible aux détails, grand respect des règles, pensée analytique , logique, mémoire, objectivité et honnêteté...



Sinon, J'ai commencé avec un Olympus OM1, à 12 ans, qui appartenait à mon frère. Autodidacte, j'ai eu la chance de garder un oeil bien personnel, j'aime le mouvement, le détail, le subtil, les regards, la lumière, les ombres et les sourires... Quelques années de Beaux-Arts en cours du soir ; dessin, encre, peinture, pour affûter mes connaissances... Je continue à découvrir et à apprendre, chaque jour ...

autodidacte et fier de l'être...

Infographiste en création et exécution :plaquette publicitaire ou commerciale, brochure, flyer, tract prospectus, Logo...

spécialisé dans le détourage. montage, retouche, trucage...

http://lepixel.wixsite.com/fredfangorn

https://aufondducouloir.wordpress.com/



Mes compétences :

Retouche d'images

Adobe InDesign

Supports de communication

Infographie

Logos

Photographie

Communication

Adobe Photoshop

Retouche photo

Photoshop+illustrator+ indesign+ détourage et reto

Mailing

Réseaux sociaux

Internet

Autonomie professionnelle