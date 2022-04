Fred FIORESE

Bonjour,



Fort de mon experience,je saurai vous proposer tout type d'assurance dans quelque domaine que ce soit.



j'aime apprendre ,ce qui me caracterise,c'est le gout de la competition dans ce que je fais.



J'ai débuté ma carriere chez Assu 2000,un cabinet de courtage a Paris ,puis aux Mutuelles du Mans pendant 2 ans puis chez Prudence Créole ou j'ai pu developper un important portefeuile IARD constitué de clients professionnels et particuliers.



Je m'occupe de ces clients de A a Z et mets un point d'honneur a la satisfaction de ceux ci .



L'assurance est un domaine passionnant,le contact avec des clients d'horizons divers,trés enrichissant.



A trés bientot j'espere.



Viadeo me permettra de devellopper mes contacts professionnels.



Mes compétences :

commercial