Fred ISAAC

SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL

MAINTENANCE ET DEPANNAGE MULITITECHNIQUE

 Dépanner chaudières, CTA

 Manipuler les fluides frigorigènes, compresseurs, condenseurs

 AutoCAD Niveau 2

 Faire soudures

 Equiper et câbler les armoires

 Lire et programmer les schémas et l’automate TX 17 et 67

 Mettre en service et expliquer le fonctionnement à l’opérateur ou au client

 Réparer les petits et gros électroménagers

 Consulter le cahier de charge, mise en route de l’appareil

 Diagnostiquer et localiser le ou les défauts à partir d’un ordinateur

 Relever les références des éléments défectueux

 Expliquer les causes aux clients, réparer et remplir le bon de travail

CABLEUR AUDIOVISUEL

 Câblage des décodeurs, test de fonctionnement

ELECTRICIEN COURANT FORT (Niveau P3)

 Poser et raccorder les appareils électriques, rénovation de maison neuve - Equipe et câble les armoires électriques

 Lire ou modifier le schéma si nécessaire et câbler tous les appareils

ELECTRICIEN COURANT FAIBLE (Niveau P3)

 Poser et câbler les coupe-feux, les alarmes, les détecteurs d’incendie

 Et fumée ainsi que le désenfumage



Mes compétences :

Electrotechnique