J'ai grandi dans les coulisses de théatres et sur les plateaux de tournage . La corrélation entre musique et image a donc été évidente très tôt .

Après avoir étudié différents styles de manière classique , j'ai voulu me confronter à la scène aussi bien en tant que comédien qu'en tant que musicien et compositeur .

Durant plusieurs années, j'ai joué au cinéma comme au théatre, ce parcours particulier m'a amené à travailler avec Terry Gilliam , Bertrand Tavernier , Josée Dayan , Djamel Bensala, Anne Fontaine , Laurent Boutonnat ... Et depuis 5 ans , compositeur des spectacles de Mario Luraschi .

J'ai composé fin 2009 la musique originale pour le plus grand spectacle de chevalerie au monde, "Kampf um das Konigreich" joué à Kaltenberg près de Munich et travaille actuelement sur le troisième chapitre de la trilogie Arthur.



Ma démarche artistique s'inscrit dans les références à la musique classique ainsi qu'aux bandes originales modernes de films . L'orchestre symphonique restant à la base de ces compositions . J'ai en outre un goût prononcé et une expérience solide pour la réalisation de bandes originales destinées à la scène, j'en connais les contraintes et les avantages, particulièrement lorsqu'il s'agit de spectacles historiques et épiques .

En outre Kaltenberg voici donc quelques références : Gucci Masters (Paris), EuropaPark, Flanders Horse Show (Gent), Feria de Nîmes, La Nuit du Cheval (Paris), Abbaye de Cluny, Chateau de Chambord, Nacht die Pferde (Hanovre), Chateau de Thillombois ...



Mes compétences :

Cinéma

Compositeur

Musique

Spectacle

Bassiste

Composition

Guitare basse

Arrangements

Arrangeur