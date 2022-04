Fred KUSTNER

Grand prix du MIFA (production série TV) au Festival d’Annecy 2003



- Intervenant à L’EMCA (Angoulême) pour l’élaboration de courts métrages (réalisateurs en animation 2D - 2ème année



- Chef de projet en conception graphique et scénographie d’évènementiels socioculturels



-Totems pour bornes interactives IBM/Canal+, Festival de Cannes 1991



-Décorations de Noël (boutiques), et motifs illustrés pour une série de T-chirt - Agnès b.



- objectif : Art Contemporain, animation, merchandising design



compétences



- Graphisme : Logo, mascotte, illustration, mise en page, image de marque, numéro O...

- Scénographie d’évènementiels socioculturels

- Création de dessin animés

- Projets artistiques, installations conceptuelles

- Intervenant / enseignant en animation et graphisme



EXPOSITIONS (PEINTURES ET PRODUITS DERIVES) – PROJECTIONS :

-Festival de Cannes “off” du Palm Beach -Mostra de Venise: “Courcircuito-off” -Beaubourg :Symposiums Gizmoland et Toxic TV -CSI, La Villette/Art 3000 -Le cube/Mix Move/Mk2 café/Forum des Images/ Isea 2000/Technopole -Festival Art Outsiders -Galeries Lafayette VO -Shanghai Int. Art Fair -Galerie Seine 51 -Galerie Espace Rachi -Heart Galerie -Espace Expansion, jeunes créateurs -Mairie de Paris 11/ Association Arslonga -Talleyrand Finances - Right Management -L’Elysée Montmartre -Le New Morning…



