Fred LAROCHE

Diplômé en management des Entreprises et des Administrations, je suis spécialisé dans la branche des Services Généraux.



Mes diverses expériences au sein de grands groupes m'ont permis de développer des compétences opérationnelles dans la gestion des services généraux.



Je cherche à développer mon réseau et à échanger sur les thémes suivants: logistique, la gestion et l'optimisation de parc, les achats, la sécurité, le management...



Merci vivement de votre intérêt et à très bientot!



Mes compétences :

Approvisionnement