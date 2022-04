Fred LUZET

Bonjour,



Cinéphile chevronné, j’ai suivi une formation de monteur truquiste à la MJM Graphics Design de Rennes. Le montage, les vfx et l’animation me passionnent et je continu de me perfectionner en participant à des projets multiples et variés.



Mes domaines de compétences sont le montage, l'animation 2d, les VFX et la captation principalement avec DSLR.

Autonome, réactif, ayant le sens des responsabilités, je suis attentif et diplomate. Mon savoir-vivre enrichit de mes expériences personnelles attestent de ma capacité d'adaptation. J'aime le travail bien fait et je sais tenir des délais.

J'ajoute que je possède une station de montage à domicile, vous trouverez tout les renseignement me concernant sur le site fredluzet.com.





Mes compétences :

Motion Graphics

Animation 2D

Adobe After Effects

Montage vidéo

Adobe Illustrator

Motion design

Adobe Photoshop

Compositing

Final Cut Pro, after effect, Adobe Photoshop, Adob

Montage, Compositing, Motion design