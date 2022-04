Fred MANENT

Mon objectif est de prendre part avec vous, à la nécessaire mutation du « système" Formation Professionnelle dans le cadre de la nouvelle réforme :

• Conception et animation de séquences pédagogiques, en présentiel et à distance, en

individuel comme collectif : logistique, bureautique (Word, Excel, Powerpoint), Responsabilité Sociétale des Entreprises (Référentiel de la RSE en Logistique), Anglais technique de base, accompagnement à la rédaction de dossiers...

• INDIVIDUALISATION de parcours modularisés et accompagnement de l'apprenant

• Mise en œuvre de NOUVELLES MODALITÉS de formation, notamment la FEST (Formation en

Situation de Travail)



Mes atouts pour répondre à cet objectif :

• Bon niveau d’expression orale et écrite

• Niveau d’anglais TOEIC B1 (700 pts), bonne expression et compréhension écrite

• 12 années d’expérience dans les métiers de la logistique d’entreposage

• Une appétence naturelle pour la facilitation visuelle et l’illustration, notamment grâce aux

OUTILS NUMÉRIQUES (ancien infographiste)

• Une réelle attirance pour l’individualisation / la personnalisation des parcours de formation et

l’accompagnement de l’apprenant (depuis les apprentissages jusqu’à l’accompagnement à

l’accès à l’emploi)

• J’ai déjà conçu UN MODULE SUR LA RSE EN LOGISTIQUE en direction d’un public de niveau

Bac Pro : séquence adaptable à d’autres niveaux de formation



Mon projet : compléter ma formation FPA par une certification de Digital Learning Designer



Mes compétences :

Jury d'examen titres professionnels logistique

Microsoft Office

Formation interne

Animation de formations

Formation

Enseignement

LibreOffice

Accompagnement individuel

Responsabilité sociétale des entreprises

Ingénierie pédagogique

OpenOffice

Ingénierie de formation