Fred MAUREL

L'histoire est une grande passion depuis mon enfance.



Habitant en Languedoc-Roussillon, je suis attiré depuis toujours par les Châteaux du Moyen-age, ses batailles et ses Chevaliers, mais aussi par les arènes romaines de ma belle ville de Nîmes.



Depuis 2006 je gère une compagnie médiévale d'environ 35 membres, et nous évoquons les 13è et 14è siècles lors de fêtes historiques.



Une rencontre a fait que je me suis rapproché du monde Romain, qui m'a rapidement séduit.



Depuis début 2016, je travaille pour MILES TEMPORIS, après avoir fais des animations chez VIA TEMPORIS (animation romaines et médiévales).



A ce jour, je m'occupe des animations scolaires entre Moyen-âge et Antiquité.



L'équipe d'intervenants propose des ateliers (selon les âges) :



- Moyen-âge : frappe de monnaie, vie quotidienne, les armes et armures, le chevalier, la société, le combat,

la Guerre de Cent Ans, les Croisades....

- Romain : les légionnaires, les gladiateurs, l'école, la vie civile, les grandes conquêtes....



L'équipe de 2 à 6 animateurs sera toujours en costume et reproductions d'époque, afin d'accentuer l’intérêt des élèves.



Recherche de classes scolaires de Cp, ce1, ce2, cm1, cm2, 6è, 5è, centres aérés.



J'ai la chance de travailler dans un domaine qui me passionne.

L'histoire, l'animation, la culture.



