Fred NEGRONI

Depuis 1987, je suis passé de fonctions purement techniques à des responsabilités techniques et commerciales, tout en m'adaptant systématiquement aux évolutions technologiques profondes qui caractérisent le monde des systèmes d'information.

J'ai travaillé chez des constructeurs, des éditeurs, des intégrateurs, des distributeurs, des SSII et des clients finaux, couvrant ainsi un large spectre du marché et m'intégrant dans des modèles d'entreprise fort différents.

Mon parcours compte d'ailleurs une vingtaine d'années au service de filiales de sociétés nord-américaines ou anglo-saxonnes.



Mon expertise est avant tout technique, mais au travers de responsabilités particulières (gestion technique de grands comptes, gestion technique de la relation partenaires, responsabilité technique d'une nouvelle ligne d'activité, sans oublier une expérience comme ingénieur d'affaires), j'ai su acquérir et développer un sens aigu de la relation clients comme de la relation partenaires, ainsi que de la vente de solutions à valeur ajoutée, sous un angle à la fois technique, fonctionnel et financier.



Durant les quatre années écoulées, j'ai participé activement au lancement réussi d'une nouvelle ligne d'activité chez Dimension Data, dédiée aux besoins des entreprises en termes d'infrastructures pour Centres de Données, ainsi qu'en solutions concrètes leur permettant d'évoluer vers une informatique orientée Services, de type Cloud Computing.

Cela intègre les serveurs, les postes de travail, la virtualisation, le stockage de données, la sauvegarde, l'archivage ainsi que tout ce qui touche à la continuité d'activité, la reprise d'activité, sans oublier l'urbanisation du Data Center.



Mes compétences :

Business development

Virtualisation

Avant vente

Stockage

Gestion de la relation Client

Cloud Computing

Big Data

Continuité d'Activité

Sauvegarde / Restauration

Serveurs

Data Center

Informatique Décisionnelle BI