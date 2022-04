Fred PANAMA

Bonjour à tous et à toutes,



Il y a quelques années, lors d'un voyage en Amérique Centrale, j'ai eu la chance de découvrir LE PANAMA.



Je suis tombé sous le charme de ce pays merveilleux ou sur quelques km² on trouve aussi bien des plages paradisiaques, des montagnes fraiches et verdoyantes, une biodiversité hors du commun et une modernité à l'image de la Capitale PANAMA CITY.



La gentillesse et la simplicité de la population mélées à des conditions de vie très avantageuse car le coût de la vie est vraiment faible, m'amène à promouvoir ce petit pays d'Amérique Centrale qui ne demande qu'à être connu.



C'est pour cette raison que je vous invite à découvrir ce merveilleux pays qu'est LE PANAMA



A très bientôt,

Fred.









